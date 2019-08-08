0553 313 94 23

Benzin ve motorine indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 18 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim geldi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:52
Benzin ve motorine indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 18 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim geldi.



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 18 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim geldiğini açıkladı. Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul’da 6.70 liradan 6,58 liraya, Ankara ve İzmir’de 6.77 liradan 6.59 liraya inecek.


Motorinde ise ortalama İstanbul’da 6.37 liradan 6.03 liraya, Ankara’da 6.46 liradan 6.12 liraya, İzmir’de ise 6.48 liradan 6.14 liraya düşecek.


Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İneği ölen yaşlı kadına Vali Kaldırım’dan yardım eli uzandı
    1. İneği ölen yaşlı kadına Vali..
    2. Depremlerin ardından korkutan..
    3. Sparta Prag-Trabzonspor
    4. Mardin’deki yangın itfaiye ve..
    5. Deprem anında market raflarındaki tüm..
    6. Bakan Soylu Denizli'ye gidecek
    7. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi..
    8. Denizli Havalimanı’nda seferler..
    9. Vali devreye girdi, üniversite hayali..
    10. 12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası’na..
    11. Serkan Çınar’ın itirazı reddedildi
    12. Destici'den deprem için geçmiş olsun..
    13. Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    14. Karakoyun köprülü kavşağının asfalt..
    15. Manisa’da bir kişi cinsel istismardan..
    16. Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi
    17. Örnek bahçede ekonomik fındık hasadı..
    18. AFAD, Denizli'ye çadır ve ihtiyaç..
    19. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    20. Aden’de BAE destekli gruplarla Yemen..
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!