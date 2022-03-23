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Ekonomi Benzin ve motorine gece yarısı zam geldi!
Ekonomi

Benzin ve motorine gece yarısı zam geldi!

Gün içerinde 118 dolara kadar çıkan brent petrol, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Buna göre; bu geceden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 08:04:00 -
Benzin ve motorine gece yarısı zam geldi!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan brent petrol fiyatlarından sonra benzin ve motorine zam yapıldı. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi.

Güncel akaryakıt fiyatları

Zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,65 liradan 22,23 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,73 liradan 22,31 liraya yükseldi. Benzinin litresi ise İstanbul'da 18,11 liradan 19,79 liraya, Ankara'da 18,20 liradan 19,88 liraya, İzmir'de 18,22 liradan 19,9 liraya çıktı. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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