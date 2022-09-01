Benzin ve motorine dev indirim! Miktar belli oldu... Bu geceden itibaren...

Brent petrolde yaşanan düşüşle birlikte yarın gece motorinde 1 TL 57 kuruş, benzinde 94 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin ve benzine indirim göründü. Motorinde 1 TL 57 kuruş, benzinde 94 kuruş indirim bekleniyor.

Sektör kaynakları, uluslararası piyasalarda ürün fiyatının (benzin ve motorin) ve Brent petrolün düştüğünü belirterek, "Buna bağlı olarak da akaryakıtta indirim gündeme geldi. Motorinde 1 TL 57 kuruş, benzinde 94 kuruş indirim bekleniyor" diye konuştu.

Akaryakıt kalemlerinden motorine zam üstüne zam gelirken, benzin fiyatına indirim gelmişti.

11 Ağustos’tan bu yana 5. kez zam yapılan motorin fiyatı 27 TL'ye çıkarken, benzin fiyatı 1 lira 04 kuruş indirimin ardından 20 TL seviyesine gerilemişti.