Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmiyor. 28 ve 29 Mayıs'ta toplamda benzine 2 lira 13 kuruş, motorine ise 2 lira 35 kuruş zam gelmişti. Bu zamlarla benzinin litresi 25 lirayı, motorin litresi ise 24 lirayı aşmıştı. Türkiye, Haziran ayına da zamla başlayacak. Benzin 26 lirayı, motorin ise 25 lirayı aşacak.

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere kallavi zam geliyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 1 Haziran 2022 gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 10 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam gelecek.

Güncel benzin ve motorin fiyatları...

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25,01 TL'ye, Ankara'da 25,12 TL'ye, İzmir'de 25,12 TL'ye satılıyor. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 24,45 TL'ye, Ankara'da 25,12 TL'ye, İzmir'de 25,12 TL'ye satılıyor.

28 ve 29 Mayıs'ta da zam gelmişti

28 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere litrede benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş zam gelmişti. 29 Mayıs'ta ise benzine 1 lira 43 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Böylece 2 günde benzin 2 lira 13 kuruş, motorine ise 2 lira 35 kuruş zamlanmıştı.

Brent petrol fiyatları 123 doları gördü

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6. yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı. Çin'de ise salgın önlemleri gevşetilirken Şanghay'da karantina 1 Haziran'da kaldırılak.

Petrol fiyatları AB'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu kararı ve Çin'de salgın önlemlerinin gevşetilmesinin etkisiyle yükseliş kaydetti. Brent petrol 123 doları aşarken, ABD ham petrolü de 119 doları gördü.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan boru hattıyla sağlanan yüzde 10 oranındaki petrol konusunu ileride tekrar değerlendireceklerini ifade etti.

ABD ve AB'de seyahat sezonunun gelmesiyle petrol talebinin yoğunlaşacağı bir dönemde alınan kararın, piyasada arz daralmasına yol açacağı beklentileri fiyatları yukarı yönlü destekledi. Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de Covid-19 tedbirleri nedeniyle uzun süredir uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı beklentileri de fiyatların yükselişinde etkili oluyor.

Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Covid-19 salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'da yaklaşık 2 aydır süren kısıtlamaların, haziran başında kaldırılması hedeflendiği açıklanmıştı.

Öte yandan, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, perşembe günü bir araya gelecek. Toplantıda, OPEC+ grubunun temmuz ayına ilişkin üretim politikası değerlendirilecek.

OPEC+ grubu, haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışı kararı almıştı. Brent petrolde teknik olarak 120,17 ile 120,48 dolar aralığının direnç, 119,54 ile 119,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.