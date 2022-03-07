Benzin ve motorin ne kadar oldu? Son dakika EPGS akaryakıt zammı…
Benzin ve motorine yine zam geldi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası petrol fiyatları yükselmesine paralel olarak akaryakıt fiyatları da zamlanmakta. Ardı ardına gelen zamlar sonrası benzine ve motorine yeni zam olup olmayacağı merak ediliyordu. EPGİS’den gelen son dakika açıklamasıyla birlikte benzin ve motorin güncel fiyatları da değişti. Peki benzine ne kadar zam geldi? Benzin zammı ne kadar oldu? İşte güncel benzin, motorin fiyatları.
Son dakika benzin, mazot zammı haberi: EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre benzin ve motorine zam geldi. 8 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak zam benzinde 57 kuruş, motorinde 1,44 TL olarak gerçekleşecek. İşte detaylar...
EPGİS'ten gelen son dakika benzin, motorin zam açıklamasında "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 08/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 0,57, motorinde 1,44 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi. 8 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere; Benzinde 0,57, Motorinde 1,44 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Güncel benzin, motorin fiyatı
Zammın ardından Ankara'da benzinin fiyatı 19,34 lira olacak. İstanbul'da 19,25 liraya, İzmir'de 19,37 liraya çıkacak.Ankara'da motorinin fiyatı 21,30 lira olacak. İstanbul'da 21,21 liraya, İzmir'de 21,30 liraya çıkacak.