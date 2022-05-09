Benzin ve motorin güncel fiyatları: Benzine indirim zam var mı? 9 Mayıs 2022 motorin fiyatı ne kadar?

Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle küreles ölçete fiyatı bir hayli hareketli olan brent petrol varil fiyatlarında ibre bir kez daha yukarıya çevrildi. Petrol fiyatlarına gelen zamlar sonrası gözler bu kez benzin ve motorin fiyatlarına çevrilmekte. Zira brent petrolün yükselmesine paralel olarak akaryakıt fiyatları da zamlanmakta. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmiş, benzinin ortalama litre fiyatı 20,35 liraya ulaşmıştı.

Benzine indirim, zam geldi mi?

Bugün petrol varil fiyatı ne kadar? Brent petrol fiyatı 112 dolar seviyesinde yer alırken, bugün benzin ve motorin zammı ya da indirimi konusunda herhangi bir açıklama gelmedi.

İstanbul'da motorin, benzin ne kadar?

9 Mayıs güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,04 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,35 liradan satılıyor.

Ankara benzin-motorin güncel fiyatı

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.

İzmir'de benzin mazot ne kadar?

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.