Benzin ve motorin fiyatları son dakika: Akaryakıt güncel fiyatları 18 Mart 2022

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken küresel piyasalarda akaryakıt fiyatları el yakmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de sıkı koronavirüs önlemleriyle geçen Nisan’da bir önceki yılın Nisan’ına göre yüzde 11 daha az ham petrol işlendi ve ülkede günlük üretim Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geldi. Fed'in enflasyon ile mücadele etmek için faizi artırmaya devam ediyor olması nedeniyle dolar kurunun yönünü yukarıya çevirmesi sonrası akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatlarında da hareketliğe neden olmakta. LPG, mazot ve benzinde zam ya da indirim var mı? 17 Mayıs 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Benzine zam geldi mi?

Zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 21,10 TL’den 22,8 TL’ye, Ankara’da 21.2 TL’den 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 21,2 TL’den 22,94 TL’ye yükseldi.

Motorine zam var mı?

Bu zamla bir süredir fiyatında artış görülmeyen motorin, yeniden benzinin arkasına düştü. Ancak sektörden sızan bilgiler motorinde de fiyat artışı olabileceğini içeriyor. Beklenen zam sonrası 18 Mayıs güncel akaryakıt fiyatlarının şöyle olması bekleniyor (Artış 75 kuruş olarak yansıtıldı)

İstanbul'da benzin, motorin. LPG ne kadar?

Benzin: 22,8 TL'den 23.5 TL'ye yükselebilir.

Motorin (Mazot): 22,8 TL'ye yükselebilir

LPG: 11.03 TL

Ankara'da benzin, motorin. LPG ne kadar?

Benzin: 22,93 TL'den 23.6 TL'ye yükselebilir.

Motorin (Mazot): 22,10 TL'den 22.8 TL'ye yükselebilir.

LPG: 11.07 TL

İzmir'de benzin, motorin. LPG ne kadar?

Benzin: 22,94 TL'den 23.8 TL'ye yükselebilir.

Motorin (Mazot): 22,15 TL'den 22.9 TL'ye yükselebilir.

LPG: 10.7 TL