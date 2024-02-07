Benzin ve motorin! Akaryakıt fiyatlarının güncel fiyatları: petrol fiyatı tahmini aşağı yönlü! (7 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 7 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

7 Şubat 2024 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,71 liradan satılıyor.

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Benzinin litresi ise ortalama 39,37 satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

petrol fiyatı akaryakıt fiyatlarını etkliyor! Peki petrol fiyatları ne durumda!

ABD bu yıl için petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti!

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol stoklarındaki artışı gerekçe göstererek bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

EIA'nın "Şubat 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, uluslararası referans niteliğindeki Brent ham petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 82,42 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam bir önceki raporda 82,49 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 77,68 dolar olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 77,99 dolar olarak öngörülmüştü.

EIA, Brent türü ham petrolün varil fiyat tahminini değiştirmeyerek gelecek yıl için 79,48 dolar, WTI ham petrol için de 74,98 dolar seviyesinde sabit tuttu.

Küresel petrol stoklarının OPEC+ üretim kesintileriyle bu yılın ilk çeyreğinde günlük ortalama 800 bin varil azalacağı, bu durumun ise petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, küresel stokların yılın geri kalanında nispeten dengeli bir seyirde olacak ve petrol talebinde beklenen yavaşlamaya rağmen üretim artmaya devam edecek. Böylece, gelecek yıl küresel petrol stoklarında da kademeli bir artış olacak.

Küresel petrol talebinin bu yıl günlük 2,71 milyon varil artarak günlük 102,42 milyon varile, gelecek yıl ise günlük 103,71 milyon varile ulaşması bekleniyor.

Küresel petrol üretiminin ise bu yıl günlük 550 bin varil artarak 102,3 milyon varil, gelecek yıl ise günlük 1,87 milyon varil artışla 107,17 milyon varil olması bekleniyor.

Bu yılın sonunda mevcut OPEC+ üretim kesintilerinin sona ermesiyle küresel arzın gelecek yıl 700 bin varil artacağı tahmin ediliyor. Ancak Suudi Arabistan ve diğer OPEC+ ülkelerinin piyasaları dengelemek amacıyla üretim kesintilerinin bir kısmını sürdürmek istemesiyle bu artış sınırlanabilir.

OPEC dışı petrol üretimin ise günlük 1,2 milyon varil artması bekleniyor. Söz konusu artışta ABD, Kanada, Brezilya ve Guyana'nın başı çekeceği tahmin ediliyor.

Geçen yıl aralık ayında rekor bir seviyeye ulaşan ABD'de, bu yıl için ham petrol üretimi aşağı yönlü revize edildi.

Buna göre, ülkenin üretiminin bu yıl günlük ortalama 13,10 milyon varil, gelecek yıl ise günlük 13,49 milyon varil olması bekleniyor.

Geçen ayki raporda bu rakamlar bu yıl için günlük 13,21 milyon varil, gelecek yıl için ise 13,44 milyon varil olarak tahmin edilmişti.