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Dünya Benzin taşıyordu! ABD’de yük treni raydan çıktı
Dünya

Benzin taşıyordu! ABD’de yük treni raydan çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-27 14:47:00 - 2024-04-27 14:47:58
Benzin taşıyordu! ABD’de yük treni raydan çıktı

ABD-Arizona'da benzin ve propan taşıyan bir yük treni raydan çıkarak devrildi. Trenden alevler yükselirken, bölgedeki otoyol trafiğe kapatıldı.

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Lupton yakınlarında benzin ve propan taşıyan bir yük treni raydan çıkarak alev aldı. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. New Mexico Eyalet Polisi ve Arizona Kamu Güvenliği Departmanı, Interstate 40 otoyolunun her iki yönde trafiğe kapatıldığını, sürücülerin otoyoldan alternatif rotalara yönlendirildiğini duyurdu. BNSF Railway şirketi ise enkaz temizleme çalışmalarının sürdüğünü, yaralanan olmadığını, kazanın nedeninin araştırıldığını aktardı.

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