Benzin ne kadar zamlandı? 30 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları:

Petrol fiyatları pamuk ipliğine bağlı. Rusya'nın Ukraya topraklarını işgale devam etmesi brent petrol fiyatlarını bir hayli yükseltti. Bir ara 140 dolar seviyelerini gören petrol fiyatları, müzakere çabalarının oluşması sonrası 98 dolara kadar düştü. Rusya’nın petrol ihracat ettiği ülkelere karşı ‘Rus rublesi’ hamlesi gerginliği yükseltirken Polonya ve Bulgaristan’a yönelik gaz akışını kesti. Yaşanan gerginlikler petrol piyasalarını da adeta alt üst etti. Geçtiğimiz günlerde 107,67 dolara kadar düşen Brent petrol 107,13 dolara yükseldi. Bu çerçevede de Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi hasıl oldu. Buna göre, gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi.

Benzinin litresi kaç lira oldu?

Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.