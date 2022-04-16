Benzin ne kadar oldu? Benzin motorin zamlandı mı? 16 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları:

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve açıklanan yüksek enflasyon endişesi brent petrol fiyatları üzerinde etkili olmaa devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında müzakere masasınında henüz olumlu bir ilerlemenin olmaması üstüne üstlük Putin’in hedeflerine ulaşana kadar savaşa devam edeceklerini tüm dünyaya duyurması zaten tansiyonu yüksek olan petrol fiyatlarının ateşini yeniden yükseltti. Brent petrolün varil fiyatı, yükselişini üst üste üçüncü güne taşıyarak yüzde 2,3 değer kazancıyla 110,9 dolara çıktı.

Akaryakıt fiyatlarına ne kadar zam geldi?

16 Nisan 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 82 kuruşluk zam yapıldı. 12 Nisan Salı günü motorine yapılan 1 lira 4 kuruşluk indirimin ardından Türkiye Petrolleri'nin internet sitesinden elde edilen verilere göre zam öncesi fiyatlar şu şekildeydi;

15 Nisan 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,00 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,18 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL

16 Nisan 2022 benzin ve motorin fiyatları

İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,00 TL

İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litresi 21,98 TL’den satılırken İstanbul Anadolu Yakası’nda ise 22,00 TL’den satışa sunuluyor.

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,09 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,08 TL