Benzin ne kadar oldu? Benzin motorin zamlandı mı? 16 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları:
Brent petrolün varil fiyatı Mart ayında 140 dolara kadar dayanarak son 14 yılın rekorunu kırdı. Rusya-Ukrayna savaşında müzakere kapılarının açık olması ve tarafların aynı masa etrafından bir araya geliyor olması sonrası petrol fiyatları bir hayli düştü. Geçtiğimiz günlerde Putin’in hedeflerine ulaşana kadar savaşın devam edeceğini açıklaması sonrası brent petrol varil fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrolün yükselmesi aynı zamanda benzin ve motorin fiyatlarının artması anlamına geldiğinden her petrol fiyatının artışı sonrası akaryakıt fiyatlarına zam gelmekte. Peki benzine ne kadar zam geldi, benzin güncel fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL oldu? Motorin litre fiyatı kaç lira oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları.
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve açıklanan yüksek enflasyon endişesi brent petrol fiyatları üzerinde etkili olmaa devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında müzakere masasınında henüz olumlu bir ilerlemenin olmaması üstüne üstlük Putin’in hedeflerine ulaşana kadar savaşa devam edeceklerini tüm dünyaya duyurması zaten tansiyonu yüksek olan petrol fiyatlarının ateşini yeniden yükseltti. Brent petrolün varil fiyatı, yükselişini üst üste üçüncü güne taşıyarak yüzde 2,3 değer kazancıyla 110,9 dolara çıktı.
Akaryakıt fiyatlarına ne kadar zam geldi?
16 Nisan 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 82 kuruşluk zam yapıldı. 12 Nisan Salı günü motorine yapılan 1 lira 4 kuruşluk indirimin ardından Türkiye Petrolleri'nin internet sitesinden elde edilen verilere göre zam öncesi fiyatlar şu şekildeydi;
15 Nisan 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,00 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,18 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL
16 Nisan 2022 benzin ve motorin fiyatları
İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,00 TL
İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litresi 21,98 TL’den satılırken İstanbul Anadolu Yakası’nda ise 22,00 TL’den satışa sunuluyor.
İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,09 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 22,08 TL