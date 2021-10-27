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Ekonomi Benzin ne kadar? Benzine indirim geldi mi?
Ekonomi

Benzin ne kadar? Benzine indirim geldi mi?

Son dakika haberi: Benzine indirim var mı? Benzine indirim mi geldi? soruları son günlerde akaryakıt fiyatlarına dolar kurunun yükselmesi sonrası zam gelmişti. Dolar kurunun son bir kaç gündür düşmesi ile birlikte vatandaşlar benzine indirim var mı? Benzin düşecek mi? sorularını soruyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak. Benzin fiyatlarına da indirim söz konusu olacak. Peki benzine ne kadar indirim olacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-27 09:52:00 - 2021-10-27 09:53:03
Benzin ne kadar? Benzine indirim geldi mi?

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim bekleniyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, benzine dün 28 kuruşluk zam gelmişti. 

Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.  Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapılmıştı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 8,36 liradan 8,64 liraya, Ankara’da 8,47 liradan 8,75 liraya, İzmir’de ise 8,47 liradan 8,75 liraya yükselmişti.

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