Benzin ne kadar? Benzine indirim geldi mi?

Son dakika haberi: Benzine indirim var mı? Benzine indirim mi geldi? soruları son günlerde akaryakıt fiyatlarına dolar kurunun yükselmesi sonrası zam gelmişti. Dolar kurunun son bir kaç gündür düşmesi ile birlikte vatandaşlar benzine indirim var mı? Benzin düşecek mi? sorularını soruyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak. Benzin fiyatlarına da indirim söz konusu olacak. Peki benzine ne kadar indirim olacak?