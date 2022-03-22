Benzin motorin son dakika zammı! Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları:
Cuma günü 109,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 21 Mart 2022 pazartesi gününe 111,50 dolarla başlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı 22 Mart Salı günü ise yükselişini sürdürdü ve 118 doları aştı. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına da yansımakta. Araç sahipleri artan petrol fiyatları sonrası benzine ne kadar zam gelecek? Motorin ne kadar zamlanacak? İşte güncel İstanbul, Ankara, İzmir benzin motorin litre fiyatları...
Petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibariyle 118.99 dolara çıktı. Pazartesi günü 116,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 2,91 arttı. Bu artış da benzin ve motorinde indirim yerine zam getirdi. 20 Mart 2022'de gelen son zammın ardından 23 Mart 2022 çarşamba günü itibariyle hem benzin hem motorine çok yüklü zam var.
Benzin, motorin ne kadar olacak?
Benzin zammı ne kadar? Motorine zam ne kadar? Benzinin litresine gelen zam 1.68 lira olurken, motorinin litre fiyatı da 1.59 lira zamlanacak.
İstanbul, Ankara, İzmir benzin motorin litre fiyatları
23 Mart 2022 çarşamba itibariyle zamlı motorin ve benzin fiyatları şöyle olacak:
İstanbul benzinin litre fiyatı : 19.79 lira
İstanbul motorinin litre fiyatı : 22.27 lira
Ankara benzinin litre fiyatı: 19.88 lira
Ankara motorinin litre fiyatı : 22.35 lira
İzmir benzinin litre fiyatı : 19.9 lira
İzmir motorinin litre fiyatı : 22.35 lira
Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları
21 Mart Pazartesi günü İstanbul'da benzin fiyatları şu şekilde; 18.11 TL, motorin 20.68 TL, LPG 11.12 TL.
Ankara’da benzin ve LPG fiyatları şu şekilde; 18.20 TL, motorin 20.76 TL, LPG 11.34 TL.
İzmir’de benzin ve LPG fiyatları şu şekilde; 18.22 TL, motorin 20.76 TL ve LPG’de 11.06 TL’den satılıyor.