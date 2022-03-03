Benzin, motorin, LPG’ye zam! Benzin kaç TL oldu? Motorin litre fiyatı: LPG zammı son dakika!

Son dakika haberleri: Rusya’nın Ukrayna topraklarını bir bahane ile işgale başlaması brent petrolün tırmanmasına neden olurken, petrol fiyatlarındaki artışlara paralel olarak da akaryakıt fiyatları yükseldi. Ardı ardına gelen zamlar ile birlikte araç sahipleri de son akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin, mazot fiyatı kaça çıktı? İşte benzin, motorin, LPG son dakika zammı haberi…

Son dakika! Akaryakıt zammı ne kadar?

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi üzerine küresel piyasalardaki Rus petrolünü alma konusundaki isteksizlik fiyatların yükselmesine neden oluyor. Küresel piyasalarda 2014 yılından beri petrol fiyatları ilk kez 110 doların üzerine çıktı. Bu durum da beraberinde motorin, benzin ve LPG ürünlerine yeni zamları getirdi.

Benzin zammı: Benzine zam ne kadar?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre 3 Mart 2022 perşembe günü itibariyle benzinin litresine 88 kuruş motorinin litresine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Akaryakıt zammı sonrasında Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya yükseldi. Ayrıca Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkmış oldu.

LPG zammı! LPG ne kadar oldu?

Önceki gece LPG'nin de litre fiyatına 61 kuruş zam geldi. EPGİS bir gece önce de LPG'nin litre fiyatına 33 kuruş zam geldiğini açıklamıştı. LPG'ye de bir zam daha bekleniyor.