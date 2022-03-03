Benzin, motorin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir’de ne kadar? Rusya-Ukrayna savaşı benzini, motorini vurdu!

Akaryakıt fiyatları Rusya’nın Ukrayna topaklarını işgal etmesiyle birlikte yerinde durmuyor. Rusya-Urayna gerginliği sonunda savaşa dönüştü. Putin’in emri ile Rus ordusu Ukrayna topraklarını işgale başladı. Ukrayna savaşı’na ABD ve AB’nin tepkisi ise Rusya’ya yaptırımla oldu. Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte petrol fiyatları ve akaryakıt fiyatları adeta çıldırdı. Putin’den gele son dakika açıklaması akaryakıt fiyatlarında ateşin daha çıkacağı yönünde. Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişimi konusunda korkutan açıklamayı yaptı. Putin," Rusya'nın operasyonu her şart altında başarıya ulaşacaktır" dedi. Putin'e cevap Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den geldi. Zelenskiy, "Odessa’yı da yok etmek istiyorlar. Ama yalnızca Karadeniz’in dibini görecekler" dedi. Her iki taraftan gelen açıklamalar petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarını vuruyor.

Benzine, motorini zam mı var?

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları 115 doları geçti. Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor. NTV'de yer alan habere göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine ise 53 kuruş zam bekleniyor. Dün gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı.

Benzin ne kadar, İstanbul, Ankara, İzmir?

Son zamla birlikte Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,06; İstanbul'da 17,97; İzmir'de ise 18,08 liraya yükselecek.

Motorin İstanbul, Ankara'da ne kadar?

Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 19, İstanbul'da ise 18,92 lira olacak.