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Ekonomi Benzin kaça çıktı? Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Ekonomi

Benzin kaça çıktı? Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ham petrol fiyatlarındaki rekor artış araç sahiplerinin cebini vurmakta. Yükselen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını ateşliyor. Rusya sadece Ukrayna’ya savaş ilan etmedi aslında dünya piyasalarına savaş açtı. Zira piyasalar adeta yangın yeri. Son dakika açıklaması yine EPGİS’ten geldi. Buna göre motorine 2.34 kuruş, benzine de 1.12 kuruş zam yapılacak. Peki benzin ne kadar oldu? Benzin litre fiyatı kaça çıktı? Motorin litre fiyatı kaç TL oldu?

Yeniakit Publisher
2022-03-08 11:51:00 - 2022-03-08 11:52:00
Benzin kaça çıktı? Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorine zam son dakika haberi!  Rusya-Ukrayna gerilimiyle birlikte artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıt ücretlerine de yansıyor. Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak zam geldi. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere zam geldi. Peki benzin ne kadar oldu? Benzin litre fiyatı kaça çıktı? Motorin litre fiyatı kaç TL oldu? 

Benzin ve motorine zam son dakika haberi! 

Rusya-Ukrayna gerilimiyle birlikte artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıt ücretlerine de yansıyor. Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak zam geldi. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 57 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 44 kuruş zam geldi.

Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

8 Mart 2022 salı günü itibariyle benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,67 TL’den 19,24 TL’ye, Ankara 18,77 TL’den 19,34 TL’ye, İzmir’de 18,79 TL’den 19,36 TL’ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı İstanbul’da 19,75 TL’den 22,19 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 19,86 TL’den 22,30 TL’ye yükseldi. Türkiye'de geçen yıl toplam 3 milyon ton benzin, 26 milyon 280 bin ton da motorin tüketildi. Bu dönemde toplam 10 milyon 523 bin ton motorin ithalatı yapıldı.

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