Benzin istasyonunun tuvaletinde bisküvi reklamı!

İstanbul Ataşehir'de bulunan bir Shell benzin istasyonunda, pisuvarların üzerine bir bisküvi reklam afişi asıldı. Bu durumdan rahatsız olan bir vatandaş, durumu yetkililere bildirerek kaldırılmasını istedi. Görüntülere yönelik bir işlem yapılmadığını ve reklam afişlerinin tuvaletten kaldırılmadığını video çekerek görüntüleyen vatandaş isyan ederek, 'Bir bisküvi reklamının insanın dışkısını çıkardığı yerde yapılması doğru mu? Hepimizle dalga geçiyorlar. Bu İslam dinine bir hakaret başka bir şey değil' dedi.