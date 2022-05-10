Benzin fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Sevinelim mi üzülelim mi bilemedik

Benzinin litre fiyatında 11 Mayıs 2022 Çarşamba gününden (bu gece yarısı) geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı beklendiği bildirildi.

Son gelen zamlarla 20 lirayı aşan benzin fiyatlarına çarşamba gününden itibaren 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyordu, ancak uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat dalgalanmaları nedeniyle, zam revize edildi. Sektör kaynaklarına göre, benzine bu gece yarısından geçerli olacak şekilde 78 kuruş zam gelecek.

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,11 TL’ye, Ankara’da 21,22 TL’ye, İzmir’de 21,23 TL’ye yükselecek. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.33 liradan satılıyor.

Ankara'da benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.

İzmir'de benzin ve motorin fiyatları

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.