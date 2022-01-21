Benzin fiyatlarına Cem Küçük de isyan etti

Benzin fiyatlarındaki artışa hükümete yakın gazetecilerden Cem Küçük de isyan etti. "2021 başında benzinin litre fiyatı 7,30’du. Şu an 13,59. Motorinin 2021 başı fiyatı 6,73’tü. Şu an 14,30. Bir yılda yüzde yüz artış. Kimsenin maaşı yüzde yüz artmadı" ifadelerini kullanan Küçük, "Döviz düştükçe motorin ve benzin fiyatları aşağı çekilmeli. Bu zamlar halkın geçim bütçesini ciddi etkiliyor" dedi. İşte Türkiye gazetesindeki o yazı:

"Bütün dünyada enerji fiyatları ciddi olarak artış gösterdi. Benzin, doğalgaz ve elektrik maliyetlerinin artmadığı tek bir ülke yok. Tedarik zincirinin kırılması, enerjide yaşanan darboğaz ve talep patlaması buna sebep oldu.

Brent petrolün varil fiyatı pandemide bir ara 30 dolara kadar düştü. Şu an 88 dolar. Neredeyse 90 dolara yaklaştı. Enerji maliyetleri ciddi olarak artış gösterdi.

Türkiye’nin doğal kaynağı yok. Enerjide dışa bağımlıyız. Yıllık faturamız 55-60 milyar dolar arasında. Malum döviz de yükseldi. Bir ara 18 TL oldu. Kur korumalı Türk lirasıyla makul bir seviyeye geldi. Şu an 13,3 seviyesinde.

Enerji Bakanlığı doğalgaz ve elektrikte yıllık 165 milyar TL katkı sağlıyor ve son zamlara kadar süreç iyi getirildi. Daha önce yazmıştım, o zamların zamanlaması önemliydi.

2021 başında benzinin litre fiyatı 7,30’du.

Şu an 13,59. Motorinin 2021 başı fiyatı 6,73’tü. Şu an 14,30. Bir yılda yüzde yüz artış. Kimsenin maaşı yüzde yüz artmadı. Döviz düştükçe motorin ve benzin fiyatları aşağı çekilmeli. Bu zamlar halkın geçim bütçesini ciddi etkiliyor. Hükûmet elinden geleni yapıyor. Döviz istikrarını korudukça enerjide düşüş halka yansıtılırsa daha olumlu olur... "