Benzin fiyatları ne kadar indi? Mazot indirimi son dakika! Güncel akaryakıt fiyatları:
Benzin motorin fiyatları indirim geldi mi? sorusu araç sahipleri tarafından bir hayli merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasıyla birlikte petrol fiyatları tavan yaptı. Artan petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatları da bir hayli yükseldi. Savaş devam ederken müzakere masasında da tarafların bir araya gelmesi sonrası petrol fiyatları yeniden düşmeye başladı. Düşen petrol fiyatları da aynen zamda olduğu gibi benzin ve motorin fiyatlarına yansıdı. Peki motorine indirim gelecek mi? motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar? benzin motorini fiyatlarında indirim oldu mu? İşte güncel benzin, motorin fiyatları.
Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte 130 dolar seviyesini aşan Brent petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesinin ardından motorine indirim geldi. Petrol fiyatları Çin'de kontrol altına alınamayan salgının talep tarafında yarattığı baskının etkisiyle yeni haftanın ilk işlem gününde düşüş kaydetti. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 98 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının düşmesiyel birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim ardı ardına gelmekte.
Benzin motorin fiyatları indirim var mı?
Yarından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Benzin motorin güncel fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; 11 Nisan tarihi itibariyle benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,99 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.21 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.23 TL
Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL
Ankara motorin litre fiyatı: 21, TL
İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL
İzmir motorin fiyatı: 21.27 TL