Benzin fiyatları ne kadar indi? Mazot indirimi son dakika! Güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin motorin fiyatları indirim geldi mi? sorusu araç sahipleri tarafından bir hayli merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasıyla birlikte petrol fiyatları tavan yaptı. Artan petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatları da bir hayli yükseldi. Savaş devam ederken müzakere masasında da tarafların bir araya gelmesi sonrası petrol fiyatları yeniden düşmeye başladı. Düşen petrol fiyatları da aynen zamda olduğu gibi benzin ve motorin fiyatlarına yansıdı. Peki motorine indirim gelecek mi? motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar? benzin motorini fiyatlarında indirim oldu mu? İşte güncel benzin, motorin fiyatları.