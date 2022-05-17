Benzin fiyatları: Benzin ne kadar? Motorin fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Güncel benzin, motorin fiyatı

Benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 68 kuruş fiyat artışı yapıldı. Zam pompaya yansırken, benzin fiyatları 5 ay sonra ilk kez motorini geçmiş oldu. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı. Benzin, motorin ve LPG zamları akaryakıt satışı yapan firmaların sitelerindeki değişimlerden takip edilebiliniyor.