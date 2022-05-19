Benzin fiyatları: Benzin, motorin, LPG pompa fiyatları 19 Mayıs 2022
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 400 bin varil azaldığını duyurdu. Hem bu açıklama hem de Rusya-Ukrayna savaşın devam etmesi nedeniyle petrol fiyatları yine yükseldi. Brent petrolün varili 110,13 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının yükselmesine paralel olarak akaryakıt fiyatları da artmakta. Araç sahipleri benzin fiyatlarına göz atıyor. Peki benzin ne kadar oldu? Benzin fiyatı ne kadar arttı? Benzine zam ne kadar geldi? Akaryakıt fiyatları güncel ne kadar? İstanbul benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Mayıs 2022 güncel akaryakıt fiyatlar...
Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 08.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0.92 artışla 110.13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 107,67 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki artış benzin fiyatlarına yansıdı. Peki benzin ne kadar oldu? Benzine ne kadar zam geldi? İşte güncel benzin zamlı fiyatları…
Benzine zam mı geldi?
Geçtiğimiz gün gelen 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 4 kuruş daha arttı. Zam sonrası benzin İstanbul'da 23 lira 87 kuruşa; Ankara'da 23,96 ve İzmir'de ise 23 lira 99 kuruşa yükseldi. Benzine yılbaşından bu yana 17 kez zam yapılmıştı, bugünkü fiyat artışı ise 18. zam oldu.
Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul
Benzin: 23,87 TL
Motorin (Mazot): 22,09 TL
LPG: 11,04 TL
Güncel akaryakıt fiyatları Ankara
Benzin: 23,96 TL
Motorin (Mazot): 22,17 TL
LPG: 11,23 TL
Güncel akaryakıt fiyatları İzmir
Benzin: 23,99 TL
Motorin (Mazot): 22,14 TL
LPG: 11,04 TL