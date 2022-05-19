Benzin fiyatları: Benzin, motorin, LPG pompa fiyatları 19 Mayıs 2022

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 08.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0.92 artışla 110.13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 107,67 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki artış benzin fiyatlarına yansıdı. Peki benzin ne kadar oldu? Benzine ne kadar zam geldi? İşte güncel benzin zamlı fiyatları…

Benzine zam mı geldi?

Geçtiğimiz gün gelen 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 4 kuruş daha arttı. Zam sonrası benzin İstanbul'da 23 lira 87 kuruşa; Ankara'da 23,96 ve İzmir'de ise 23 lira 99 kuruşa yükseldi. Benzine yılbaşından bu yana 17 kez zam yapılmıştı, bugünkü fiyat artışı ise 18. zam oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul

Benzin: 23,87 TL

Motorin (Mazot): 22,09 TL

LPG: 11,04 TL

Güncel akaryakıt fiyatları Ankara

Benzin: 23,96 TL

Motorin (Mazot): 22,17 TL

LPG: 11,23 TL

Güncel akaryakıt fiyatları İzmir

Benzin: 23,99 TL

Motorin (Mazot): 22,14 TL

LPG: 11,04 TL