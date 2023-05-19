Benzin fiyatı ve mazot fiyatı kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel: Akaryakıtta 76 kuruş zam...

OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Peki akaryakıt fiyatları için indirim-zam haberi var mı? Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il benzin ve mazot litre fiyatları...

Bugünden itibaren geçerli olacak . Güncel fiyatlar haberimizde...

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sürücüler yakından takip ediyor. Bugün itibarıyla motorin fiyatlarında yeni bir zam gerçekleşti. Motorine 76 kuruşluk bir zam yapıldı ve bu zam, hemen etkisini göstererek fiyatlara yansıtıldı.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, araç sahipleri için önemli olduğundan güncel fiyatları merak ediyor. Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası’nda bir litre benzin fiyatı: 19.76 Türk lirası

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Anadolu Yakası’nda motorin litre fiyatı: 18.57 Türk lirası

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası’nda 10.25 Türk lirası

İstanbul Avrupa Yakası’nda bir litre benzin fiyatı: 19.81Türk lirası

İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı: 18.63 Türk lirası

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası’nda 10.52 Türk lirası