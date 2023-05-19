Benzin fiyatı ve mazot fiyatı kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel: Akaryakıtta 76 kuruş zam...
Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Konuyla ilgili araştırma yapan vatandaşlar arama motorlarında yanıt arıyor. Peki, akaryakıt indirimi ne kadar oldu? Bugün Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte, 19 Mayıs Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları... Araç sahipleri dikkat! tabela yine değişti..
OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Peki akaryakıt fiyatları için indirim-zam haberi var mı? Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il benzin ve mazot litre fiyatları...
Bugünden itibaren geçerli olacak . Güncel fiyatlar haberimizde...
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sürücüler yakından takip ediyor. Bugün itibarıyla motorin fiyatlarında yeni bir zam gerçekleşti. Motorine 76 kuruşluk bir zam yapıldı ve bu zam, hemen etkisini göstererek fiyatlara yansıtıldı.
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, araç sahipleri için önemli olduğundan güncel fiyatları merak ediyor. Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası’nda bir litre benzin fiyatı: 19.76 Türk lirası
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İstanbul Anadolu Yakası’nda motorin litre fiyatı: 18.57 Türk lirası
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası’nda 10.25 Türk lirası
İstanbul Avrupa Yakası’nda bir litre benzin fiyatı: 19.81Türk lirası
İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı: 18.63 Türk lirası
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası’nda 10.52 Türk lirası