Benzerlikte son nokta! Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi seçimlerde yenemeyen muhaliflerin pohpohladığı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratmayan ifadeler kullandı.

Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'lilerin yıllardır kullandığı 'saray' söylemlerini kullanan Babacan, Türkiye'de yoksulluğun yükseldiğini ve durumun kötüye gittiğini söyledi.

Babacan, "Yazlık ve kışlık saray yapanların iktidarına son vereceğiz." dedi.

Milletin iradesini hedef almıştı

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında milletin özgür iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tek adam imasında bulunan Babacan, ""Türkiye 1’den daha büyüktür" demişti.

Vatandaşlar ise 'Halkın oyunu alan nasıl tek adam olur?' diyerek Ali Babacan'a tepki göstermişti.