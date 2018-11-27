Benzemezlerin ittifak görüşmesi tam hız sürüyor

Yeni Akit Ankara

CHP ve SP liderleri, yerel seçimlere yönelik ittifak görüşmesi için Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk” dedi. Karamollaoğlu ise, “Genel bir ittifakın söz konusu olmadığını, Anadolu’da çeşitli yerlerde yeri geldiği zaman bir dirsek temasının yapılabileceğini ifade etmiştik. Bu düşüncemizde yine kararlıyız” ifadelerini kullandı.