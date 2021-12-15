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Siyaset Benzemezler birbirlerini bulmaya devam ediyor... "Deva ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'na katılıyor" iddiası
Siyaset

Benzemezler birbirlerini bulmaya devam ediyor... "Deva ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'na katılıyor" iddiası

Erdoğan düşmanlığı benzemezler ittifakını giderek genişletiyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'na Gelecek ve DEVA partilerinin ocak ayında resmen katılacağını ve ittifakın isminin de değişeceğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 09:29:00 -
Benzemezler birbirlerini bulmaya devam ediyor... "Deva ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'na katılıyor" iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşu ve liderliği karşısında ezilen muhalefet benzemezler ittifakını genişletmeye karar vermiş gibi duruyor.

CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş, bir TV kanalında katıldığı programda Millet İttifakı'nın kulislerinden edindiği bilgileri açıkladı.

"Biraz Millet İttifakı'nın koridorlarında dolaştım" diyen Yarkadaş, önümüzdeki ocak ayında DEVA Partisi ile Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na resmen katılacağını iddia etti.

"Büyük Millet İttifakı"

Barış Yarkadaş, iki partinin katılması ile Millet İttifakı'nın isminin de Büyük Millet İttifakı olarak değişeceğini iddia etti.

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