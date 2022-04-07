Benzema Chelsea'yi yıktı

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chelsea ve Real Madrid, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.

Tempolu başlayan maçın 21. dakikasında Real Madrid, Karim Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti. Golden 3 dakika sonra Benzema, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

İlk yarının son dakikalarına Real Madrid'in iki farklı üstünlüğüyle girilirken 40. dakikada Chelsea'nin sağ kanattan gelişen atağında Kai Havertz topu ağlara gönderdi ve fark bire indi. Kalan bölümde başka gol olmazken devreye, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle girildi.

Chelsea'de Thomas Tuchel, ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Mateo Kovacic ve Hakim Ziyech, Andreas Christensen ve N'Golo Kante'nin yerine oyuna dahil oldu.

İkinci yarının ilk dakikalarında Chelsea savunmasının kaleci Edouard Mendy'ye döndüğü pozisyonda Mendy, hatalı bir pas verdi. Hatalı pasın ardından Rüdiger'in hamlesi yetersiz kalırken topu önünde bulan Benzema, ağları bir kez daha havalandırdı ve fark tekrar ikiye çıktı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde Chelsea, Romelu Lukaku ile pozisyonlar yakalasa da bulduğu şansları gole çeviremedi. Real Madrid ise üstünlüğünü korumayı başardı ve karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Eşleşmenin rövanş maçı 12 Nisan'da İspanya'da oynanacak.