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Benlik duygusu nasıl değiştirilir?

Benlik, ilişkileriniz, işiniz ve genel anlamda sağlığınız ve mutluluğunuzda dahil olmak üzere hayatınızın her alanını etkilemektedir. Fiziksel görünüş, sosyal statü, kişisel başarılar ve ilişkilerin kalitesi gibi faktörlerin tamamı benliğe katkı sağlamaktadır.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:55
Benlik duygusu nasıl değiştirilir?

Öz imajınızı olumsuz etkileyen ve başarısızlığa neden olan düşünceleri tanımlayın. Bu düşüncelerin, kendiniz ve hayatınız hakkında sizi nasıl hissettirdiklerini yazın. Net olun. Neden o şekilde hissettiğinizi anlamak için kendinize sorular sorun.

Neyin üzerine yoğunlaşmanız gerektiğini anlamak için, duygularınızı açığa vurun.

Olumlu özelliklerinizin bir listesini yapın. Küçük ya da büyük tüm başarılarınızı kabullenin. Hedeflerinizi ve planlarınızı yazın. Güçlü yönlerinize ve hedeflerinize odaklanmak, düşünce yapınızı yeniden şekillendirmenize ve daha olumlu bir bakış açısı geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Profesyonel yardım alın. Olumsuz bir öz imaj depresyon ya da istismar ya da travmatik olaylar gibi tecrübelere bağlı olabilir. Birlikteyken kendinizi rahat hissettiğiniz bir terapist bulun. Terapist, var olan öz imajınızı şekillendiren tecrübelerinizi, düşüncelerinizi ve davranışlarınızı belirlemenize yardımcı olabilir.

Mutluluğunuzu etkileyen her şeyden kurtulun. Sağlıksız ilişkilerinizden vazgeçin. Başkalarının olumsuz yaklaşımları, sizin kendi yaklaşımlarınızı da etkileyebilir. Saygıyı hak ettiğinize inanın. Kendinizi ve diğerlerini nasıl affedeceğinizi öğrenin ki devam edebilesiniz.

Kendinizi iyi hissettiren şeyler yapın. Egzersiz yapın, görünümünüzü değiştirin, bir bitki yetiştirin ya da tatile çıkın. Kendinize karşı sabırlı olun. Olumlu bir öz imaj geliştirmenin zaman aldığının farkına varın.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:55
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