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Ekonomi Benli: "(BES'de biriken fonların güvenilirliğine ilişkin yorumlar) Açık ve net bir şekilde söylüyorum; bu yorumların hepsi yanlış. Bu haksızca ve eksik bilgiyle yapılmış yorumlar vatandaşın da haklarını kaybetmesine neden olabilecek. Vatandaşlar sigorta ş
Ekonomi

Benli: "(BES'de biriken fonların güvenilirliğine ilişkin yorumlar) Açık ve net bir şekilde söylüyorum; bu yorumların hepsi yanlış. Bu haksızca ve eksik bilgiyle yapılmış yorumlar vatandaşın da haklarını kaybetmesine neden olabilecek. Vatandaşlar sigorta ş

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:53:44 -
Benli: "(BES'de biriken fonların güvenilirliğine ilişkin yorumlar) Açık ve net bir şekilde söylüyorum; bu yorumların hepsi yanlış. Bu haksızca ve eksik bilgiyle yapılmış yorumlar vatandaşın da haklarını kaybetmesine neden olabilecek. Vatandaşlar sigorta ş
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