0553 313 94 23

Benlerdeki değişimlere dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:42
Benlerdeki değişimlere dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, benlerdeki değişikliklere dikkat çekti.


Birçok kişide oluşan irili ufaklı benlerin çoğu zararsız olsa da, bazıları erken müdahale edilmediğinde yaşamı tehdit eden cilt kanserine dönüşebildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "Dünya genelinde görülme sıklığı hızla artan kanser türlerinden biri Malign Melanom’dur. Lezyonlarının yüzde 70’i cilt üzerinde gelişirken yüzde 30’u da bir ben üzerinde oluşuyor. Bu kanser türü hızla bölgesel lenf düğümlerine, ardından tüm vücuda yayılıyor" dedi.


Ciltte en önemli problemlerden biri leke gibi algılanan benler ya da benleri taklit eden deri kanserleri olduğunu anlatan Dr. Ertek, "Çoğunlukla lekelere göre daha değişik yapılar olmalarına rağmen erken dönemde lekelere benzer yapılar şeklinde görünebilirler. Bu durum dikkatle takip edilmelidir. Şüpheli bir leke ya da benlerde bir değişim fark edildiğinde vakit kaybetmeden dermatoloji uzmanına görünmelidir" diye konuştu.


Dr. Ertek, benlerin genelde yuvarlak ya da oval şekilli, renkte genelde tek düze kahverengi tonlarda olduğunu kaydederek, "Asimetrik değişimler önemlidir. Dikkate alınmalıdır. Kenar düzgünlüğü önemlidir. Çünkü benlerin kenarları düzgündür. Benlerde bir alanda çıkıntıların oluşması normal olmayabilir. Çoğunlukla benler açık renkli olup tek bir tona sahiptir. Var olan renkte ben genelinde veya dar bir bölgesinde bir koyulaşma ya da renk değişikliği, birden fazla renk tonu varlığı tehlikeli olabilir. 5 mm üzerindeki benler incelenmesi gereken benlerdir” açıklamalarında bulundu.


Benler de kaşınma ya da kanamanın olmadığını ifade eden Dr. Ertek, “Kişi de değişik görünümlü, hızlı büyüyen ve pigmente olan bir lezyonlar varsa hemen uzmana danışmalıdır. Açık tenli ve açık göz rengine sahip kolaylıkla güneş yanığı gelişebilen cilt tipine sahip kişilerin malign melanoma yakalanma riski diğerlerine göre daha yüksektir. Benleri olan kişiler en az bir kez ayna karşısında benlerini kontrol etmelidirler. Yıllık olarak da dermatolojik muayeneden geçmeleri gereklidir” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlıktan alternatif bir finansman yöntemi daha! Devlet Destekli Alacak Sigortası devreye girdi
    1. Bakanlıktan alternatif bir finansman..
    2. CHP’li Başkan Gürün’den Çevre ve..
    3. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    4. Yeşilyurt Belediyespor hazırlık..
    5. ABD'de seri katil idam edildi
    6. Kulüplerden kadın cinayetine ortak tepki
    7. Oda Orkestrasının ilk konseri 30..
    8. Beşiktaş'ta yıldız isimlere şok!..
    9. 9 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı
    10. Görevden alınan HDP'li başkan..
    11. Yaralı halde bulunan leylek..
    12. Bolu Belediye Başkanı Özcan, 461..
    13. Meralar kuyular sayesinde suya kavuştu..
    14. Derya Can'dan Salda Gölü'nde yeni..
    15. Türksat, Dünya Motokros Şampiyonası'na..
    16. Rus askeri gemisi "Ceasar Kunikov"..
    17. Kilis Belediyesi çalışmalarına hız..
    18. Reflüsü olanlar dikkat
    19. TCMB repo ihalesiyle piyasaya 9 milyar..
    20. Altınordu evinde sahne alıyor
    21. “Hz. Süleyman’ın kızıyım” diyerek 13..
    22. Vali Gül, Naci Topçuoğlu MYO’yu..
    23. Hintli gazeteciler, Bodrum’u anlatacak
    24. YouTube'da Hong Kong protestolarıyla..
    25. Galatasaray Belhanda’dan yoksun çalıştı
    26. Atakum’da ’Kadın Emeği Festivali’
    27. Kadınlar bu hastalığı ertelemeyin
    28. Umre ziyareti için kayıtlar başladı
    29. Döviz kurları
    30. Çekirdeksiz kuru üzümde 10 TL üretici..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi