  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Benin'de bir milletvekili Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 04:59:10 -
Benin'de bir milletvekili Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Benin'de bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Parlamento Sözcüsü Louis Vlavonou, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan Alidou Demonle Moko'nun hastalığı yenemediğini ve pazar günü yaşamını yitirdiğini belirtti.

Vlavonou, Moko'nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Benin'de ilk vakanın açıklandığı 16 Mart'tan bu yana 483 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 232 kişi iyileşti, 6 kişi öldü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı