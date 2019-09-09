Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Romanya'dan Pro X televizyonuna röportaj verdi.

Florin Andone'nin transferini değerlendiren Sumudica, "Andone'nin daha önce oynadığı kulüpleri Galatasaray ile kıyaslayamazsınız. Oynadığı diğer kulüplere saygı duyuyorum ama Galatasaray çok büyük. Falcao'nun imza töreninde neredeyse 30 bin kişi vardı. Ben böyle bir şeyi hayatımda görmedim." dedi.

"Andone için zor olacak"

Andone'nin Galatasaray'da işinin zor olduğunu söyleyen Romen teknik adam, "Galatasaray'da forma şansı bulmak ve beklentileri karşılamak Andone için çok zor olacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde, Türkiye Ligi'nde ve kupada şampiyonluklar hedefliyor." ifadelerini kullandı.

"Hepsi Fenerbahçe formalı"

Türk futbolunu da anlatan Sumudica, "Fenerbahçe ile oynadığımız maçta stadyumda tek bir koltuk bile boş değildi. Hepsi Fenerbahçe formaları giymiş ve aynı tezahüratları yapıyorlar. 10 metre ötemdeki stoperime sesimi duyuramıyordum. Hatta, Türkiye 3. Ligi'nden bir stadyuma gitseniz bile ortam böyle oluyor." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"Erdoğan 1 numara"

Sumudica, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk futbolu için yaptıklarını kimse yapmamıştır. İki banka ile temasa geçip tüm kulüplerin borcunu 10-15 yıla yaydırdı. Futbol için çok önemli işler yaptı. Benim için Erdoğan, 1 numaradır. Yaptırdığı stadyumlar harika." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Kaynak: Sporx