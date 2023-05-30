Benim Güzel Ailem, yeni dizinin ilk teaserı yayınladı! Yeni bölüm, konusu, oyuncu kadrosu merak ediliyordu!

YAKINDA TRT 1’DE BAŞLIYOR…

TRT 1’in yeni dizisi “Benim Güzel” Ailem’in ilk teaser’ı yayınladı.

Yayınlanan ilk teaser büyük beğeni topladı…

Teaser ile birlikte setten ilk fotoğraflarda gelmeye başladı.

“Benim Güzel Ailem”in samimi ve eğlenceli dünyası içinizi ısıtacak…

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benim Güzel Ailem dizisinde yöresel konulara da yer verilecek. Peki ama Benim Güzel Ailem dizisinin konusu ne, uyarlama mı, gerçek hayat hikayesi mi?

Yaz ekranına özlenen bir tat geri dönüyor. Geçtiğimiz günlerde çekimlerine başlanan “Benim Güzel Ailem” dizisinin ilk teaser’ı yayınlandı. Yayınlanan teaser ile birlikte setten ilk fotoğraflarda gelmeye başladı.

Kore Yapımı One Again dizisinden uyarlanan Benim Güzel Ailem'in konusu merak ediliyor. İşte Benim Güzel Ailem dizisinin konusu.

İzleyiciyi her hafta TRT 1 ekranlarının başına kilitleyecek olan dizi dayanışma ve bağlılıkla dolu geniş bir ailenin hikayesini temel alarak, aile kurumunun önemini vurgulayacak.

Yapımcılığını Fabrika yapımın, yönetmenliğini Sadullah Celen’in Senaryosunu ise Baykut Badem’in kaleme aldığı “Benim Güzel Ailem” dizisinin oyuncu kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Ebrar Karabakan, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Tolga Ortancıl, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu yer alıyor.

Türk sinemasının unutulmaz Yeşilçam aile filmlerinin sıcaklığını ve samimiyetini günümüzle harmanlayan “Benim Güzel Ailem” izleyicilere nostaljik bir deneyim yaşatacak.

“Benim Güzel Ailem” aynı zamanda, üç farklı kuşağı bir araya getirerek geçmişin değerlerini ve yeninin değişen taleplerini bir araya getiriyor. Bu yönüyle de günümüz Türk aile yapısına ışık tutuyor.

İzleyici bu diziyle birlikte İstanbul'un tarihi semtlerinden birindeki müstakil evlerinde yaşayan Akyol Ailesi’nin yaşamına tanık olacak. Evin anne babası Canan ve Rasim ile çocuklarının etrafında gelişen hikayeleri takip edeceğimiz Benim Güzel Ailem izleyiciyi hem güldürecek hem de aile sıcaklığını yansıtacak konularla adeta sarıp sarmalayacak.

ilginizi çekebilir→ TRT1'de herkesi şaşırtan final kararı: Yürek Çıkmazı ekranlara veda ediyor! Dikkat çeken iddia, işaret ettiler→ TIKLAYINIZ