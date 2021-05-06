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Medya Benim Adım Melek'te sürpriz gelişme! Veda ediyor
Medya

Benim Adım Melek'te sürpriz gelişme! Veda ediyor

Çarşamba günleri yayınlanan Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümünde Alpay karakterinin vedası bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 14:38:00 -
Benim Adım Melek'te sürpriz gelişme! Veda ediyor

TRT1’de Çarşamba günleri ekranlara gelen Benim Adım Melek dizisi iki bölüm sonra ekranlara veda edecek.

Vedanın yaklaşmasıyla hikaye de artık sona doğru ilerliyor.

Dizide onca olaya karışan ve ailelere büyük zarar veren Alpay, can dostu Kenan tarafından zehirlendi.

Yeni bölüm fragmanında baygın halde bulunuyor. Yüksek ihtimalle ölmesi bekleniyor. Ayrıca Ömer karakterinin Kenan ile ilgili nasıl bir karar alacağı bilinmiyor. Dizinin Melek açısından mutlu bir sonla bitmesi isteniyor.

Senaristler, izleyiciyi dinleyecek mi, göreceğiz.

Dizi 19 Mayıs Çarşamba gübü 66. Bölümü ile macerasını sonlandıracak.

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