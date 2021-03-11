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Medya Benim Adım Melek'te şok! Diziden ayrılacağını düşünülüyordu...
Medya

Benim Adım Melek'te şok! Diziden ayrılacağını düşünülüyordu...

TRT1'de Çarşamba günleri ekranlara gelen Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar Melek'in dünyasını başına yıkacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 12:18:00 -
Benim Adım Melek'te şok! Diziden ayrılacağını düşünülüyordu...

TRT 1 ekranlarında izleyicilerle Çarşamba akşamları buluşmaya devam eden Benim Adım Melek dizisinde Nehir Erdoğan ile Kutsi ve Mehmet Çevik başrolleri paylaşıyor. Etkili yan karakterleri ile de dikkat çeken dizinin çekimleri Gaziantep’te yapılıyor.

Şimdiye kadar 56 bölümün yayınlandığı Benim Adım Melek dizisinin düşmekte olan reytinglerine ise bir çare bulunamadı. Dizinin son bölümünün reyting sonuçları da ortalamanın altında geldi. Bu da izleyici kaybının sürdüğünü gösteriyor. Hikayede ise heyecan tüm hızıyla sürüyor.

Alpay, Halil’in ismini polise veriyor. İfadesinde tam olarak ne söylediği bilinmese de işlerin fazlasıyla karışacağı net. Ömer ve Defne aşkı ise sorunlar arasında da olsa devam ediyor.

Alpay, Halil’in kurtuluşu için konağı istiyor. Konak meselesinde neler olacak, Kenan’ın durumu ne? İşte bu sorular da 17 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölüm öncesi sorulan önemli sorular.

Nehir ve Halil zor bir sınav verdi. Ancak birbirlerinden vazgeçmediler. “Yarınımız çok güzel olacak” diyen Melek, Halil’e umut veriyor. Diziden ayrılacağı düşünülen Alpay'ın hamleleri olay oldu. Seyit Ali ise Alpay ile çoktan anlaştı ve tapuda evi verdi… İşte bu haber Melek’i daha da üzecek…

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