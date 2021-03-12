Benim Adım Melek'te ortak yorum: Aynı etkiyi vermezdi

Benim Adım Melek dizisi, Gaziantep’te çekimlerine devam edilen, TRT1’in çarşamba akşamları izleyicilerle buluşturduğu önemli bir yapım.. Nehir Erdoğan, Kutsi ve Mehmet Çevik gibi usta isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin yan karakterleri de çok önemli isimlerden oluştu. Nizam Namidar, Kaan Çakır, Rabia Soytürk, Mustafa Mert Koç, Kadim Yaşar, Şerif Sezer, Saim Güveloğlu gibi isimler diziye güç katıyor.

Hem hikayesindeki duygusallık ve dram hem de başarılı oyunculuk performansları Benim Adım Melek dizisinin öne çıkan başarıları. Ayrıca Gaziantep’te çekilmesi de yörenin havasını yansıtması bakımından izleyicilere bir hayli ilgi çekici geliyor. Dizinin oyuncuları ile yapılan röportaj youtube ortamında yayınlandı. Oyuncular, Gaziantep’te çekimlerin yapılmasının ayrı bir havası olduğunu ve diziye de güç kattığını ifade ettiler.

“Benim Adım Melek İstanbul’da çekilseydi bu kadar sevilen bir dizi olur muydu?” şeklindeki soruya oyuncuların verdikleri yanıtlar birbirine benzer oldu. Dizinin İstanbul’da çekilmesi durumunda bu kadar da sevilmeyeceğini düşünen oyuncular, arka plandaki dekorun etkileyici olduğunu ifade ettiler.

Ömer karakterini oynayan Mustafa Mert Koç, “Bence olmazdı. Yaşattığı dünya bambaşka bir dünya. Doğu kültürü ile birleştiği için. Bence bu kadar çok sevilmezdi, Doğu’da olması bambaşka bir keyif kattı. Hem görsellik açısından hem de hikaye açısından” diye konuştu.

Dizide Seyit Ali karakterini ve güçlü performansı ile de takdir toplayan Mehmet Çevik, işi kaynağına çekmenin çok doğru bir karar olduğuna vurgu yaptı. Çevik, “Burada oynarken, siz ne kadar ruhun içinde olmazsanız olmayın; nefes aldığınız, soluduğunuz hava, çevrenizdeki insanlardan bir şeyler çıkartıyorsunuz. Olmanız gereken yere dair içgüdüsel bir gard alıyorsunuz. Bu güle bir garda, oraya doğru gitme adına bir garddan bahsediyorum. Orada da farklı olabilirdi ama daha sıkışırdı karakterler” şeklinde konuştu.