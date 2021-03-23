Benim Adım Melek'te kararını verdi! Cezayı kesecek

TRT1 ekranında izleyicilerle Çarşamba akşamları buluşmakta olan Benim Adım Melek dizisinin 24 Mart günü yayınlanacak olan 58. yeni bölümünde önemli anlar yaşanacak. Öncelikle Melek ve Halil karakterlerinin mutlu hallerini izleyeceksiniz. Defne ile Ömer’in Zümrüt ile barışma çabalarını göreceksiniz… Kenan’ın kendisini öldürmek isteyen Alpay ve Funda’ya nasıl bir ceza keseceğine de şahitlik edeceksiniz. Çok hareketli ve yine izleyicilerin merakla takip edecekleri bir bölüm geliyor.

İşte Benim Adım Melek dizisinin 58. yeni bölümünde yaşanacaklarla ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz. TRT 1 ekranlarında yayınlanan, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan, “Benim Adım Melek” elli sekizinci bölümünde yaşanacaklar şöyle:

Mithat ve Seyran, Gülce’nin babası ile gittiği haberiyle yıkılırlar. Mithat, avukat İhsan’dan yardım ister ama ne Gülce’den ne de Erdal’dan bir iz yoktur. Zümrüt’ü Halfeti’de bulacağını düşünen Cumali yanına Seyitali’yi de alarak yola çıkar. Cumali, Zümrütsüz perişanken Defne de olanlardan dolayı kendisini suçlar. Ömer, karısı Defne’nin arkasında durur ve onu destekler.

Kenan, çukura attığı Alpay’ı ölüme doğru gönderirken Funda öyle bir şey der ki Kenan’ın son anda kafası karışır. Ama ne olursa olsun Alpay, Kenan’dan kurtulamayacaktır. Kenan, Alpay ve Funda’ya ne ceza kesecek?

İkra yuva özlemi ile abisini aramaya devam eder. Kerem Mardin’de İkra’nın abisini bulmaya gitmek için hazırdır. İkra’nın abisi gerçekten Mardin’de midir? Konağı terk eden Ömer ve Defne, Zümrüt’ün gidişinden sonra konağa dönecek mi?

Televizyon Gazetesi