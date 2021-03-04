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Medya Benim Adım Melek'te flaş karar! Zümrüt'e dayanamayıp ayrıldılar
Medya

Benim Adım Melek'te flaş karar! Zümrüt'e dayanamayıp ayrıldılar

TRT1'de ekranlara gelen Benim Adım Melek dizisinin 55. bölümü yine büyük bir heyecana sahne oldu. Dizide, senaryo gereği konaktan ayrılan Ömer ve Defne'nin hamleleri olay oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 14:36:00 -
Benim Adım Melek'te flaş karar! Zümrüt'e dayanamayıp ayrıldılar

TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden Benim Adım Melek, çarşamba akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 55. bölümü yayınlanan dizi, ikinci sezonunda düşen reytingleri ile dikkat çekmekteydi. Genelde 3’lü oranlarda reytingler alan dizi, dünkü bölümüyle totalde 4’e yükselerek iyi bir çıkış yaptı. Dizinin hikayesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Rabia Soytürk’ün oynamakta olduğu Defne karakterinin, Zümrüt’ün yaptıklarına artık katlanamayarak evden ayrılması duygusal anlar yaşatacak. Zümrüt, Defne’yi kovdu. Gözyaşları ile çantasını toplayıp ardına bile bakmayan Defne, kırık bir kalple konaktan ayrıldı. Peki Ömer ne yapacak?

Önceki hafta hikayede Ömer ve Defne dillere destan bir düğünle evlenmişti. Ancak evliliklerini Ömer’in babaannesi Zümrüt’ün gölgesinde sürdürmek zorundaydılar. Defne konaktan ayrılarak önemli bir karar verdi. Ömer ise Zümrüt’e tepki göstererek o da konaktan ayrılık kararı aldı.

Zeyno Eracar’ın canlandırdığı Zümrüt yaptıkları ile izleyicileri de adeta bıktırdı ve kendisinden nefret ettirdi. Halil’in annesi olan Zümrüt, oğlunun hapse düşmesinden de Melek’i sorumlu tutmuştu.

Melek yine Halil’in yolunu gözlüyor. Halil hapiste, Alpay ise hastanede. Alpay gözlerini açacak. Kenan ise Melek’e Halil konusunda yardımcı olmak ve sorunu çözmek istediğini söylüyor. Dizide Ömer ve Defne cephesinde de Melek ve Halil noktasında da hüzünlü sahneler yeni bölümde izleyicileri yine duygusallaştıracak.

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