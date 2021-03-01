Benim Adım Melek'te ceza kesildi

TRT1 ekranlarında izleyicilerle Çarşamba akşamları buluşmakta olan Benim Adım Melek dizisinin 2. sezonu devam ediyor. Ortalama reytingler elde eden dizinin 55. yeni bölümünde neler yaşanacağı ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Alpay yaşam mücadelesi veriyor… Halil hapiste… İki ailenin arasını yeniden açacak mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan, “Benim Adım Melek” elli beşinci bölümüyle ekranlara geliyor. 3 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan “Benim Adım Melek” te bu hafta neler olacak? İşte tüm detaylar:

Halil'e ceza

Melek’in Karadağ konakta herkesin içinde evlenmeyeceğini söylemesi iki aile arasına bomba gibi düşer. Kadriye’nin ad koyma töreni dağılırken, herkes cevabını aradığı sorularla konağına çekilir. En güzel günü yine Melek yüzünden yarım kalan Kadriye, acısını Mahmut’tan çıkarır. Melek’in sözleşmeyi öğrenmesinin verdiği üzüntüye bir de Halil’in hapse girmesi eklenir.

Alpay, hastanede yaşam mücadelesi verirken Halil de tutuklanmıştır. Halil’in tutuklanması iki ailenin arasını yeniden açacak mı? Acı haberi alan Defne ve Ömer balayını bırakıp geri dönerler. Zümrüt’ün Defne’ye baskıları daha da artar. Ömer ve Defne’nin evliliği, iki ailenin yaşadığı acıya dayanabilecek mi? Funda, tapuya gelmeyen Alpay’ın gerçek niyetini öğrenince ne yapacak?

Vildan, olan biten için Kenan’ı arayıp hesap sorar. Kenan duydukları karşısında ne yapacak? Alpay’ın belalarından kurtulmak için yok olmasını isterken, şimdi yaşaması için dua eden iki aile Halil’i kurtarabilecek mi?