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Medya Benim Adım Melek'te ayrılık vakti resmen geldi
Medya

Benim Adım Melek'te ayrılık vakti resmen geldi

Çarşamba günleri ekranlara gelen Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümünde ayrılık vakti sonunda geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 12:52:00 -
Benim Adım Melek'te ayrılık vakti resmen geldi

TRT1’de izleyicilerle buluşan Benim Adım Melek dizisi şimdiye kadar 56 bölümüyle ekrandaydı. Heyecanın yüksek olduğu hikayede önemli gelişmeler yaşanacak. 17 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde konaktan ayrılık zamanı geliyor… Alpay’ın oyunları tutmuş ve Seyit Ali, konağı teslim etmişti. Yeni bölümde de bunun yansımalarını göreceksiniz.

Melek bu durum nedeniyle büyük bir vicdan azabı yaşıyor. “Babam evimizi Alpay’a vermiş” diye gözyaşı döken Melek’in yakarışları herkesin içini burkacak. Bu arada Halil ise hapisten çıkıyor… Benim Adım Melek dizisinin 57. bölümünde çok çarpıcı olaylar yaşanıyor.

Nehir Erdoğan, Kutsi, Mehmet Çevik gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Benim Adım Melek dizisinin 57. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Konaktan ayrılmak için hazırlıklar başlıyor. Seyit Ali, aldığı karar ile herkesi derin bir acıya sürükleyecek. Alpay ise Kenan’ın ölüm emrini vermişti. Şimdi başı büyük dertte.

Oğlu Ömer ve gelini Defne’yi de alıp evden gideceğini söyleyen Vildan hanım oldukça kararlı görünüyor… Zeyno Eracar’ın oynadığı Zümrüt karakteri ise yine izleyicileri fazlasıyla rahatsız edecek. Cumali bile Zümrüt’e çıkışıyor ve çok ağır sözler söylüyor. Alpay amacına ulaştı… Seyit Ali evi verdi. Şimdi ise bunun derdi Melek ile Halil’in üzerine yıkılacak… Onlar evlenmeyi ve mutlu olmayı hedeflerken, Alpay’ın oyununun başarılı olması izleyicilerin de canını fazlasıyla sıkıyor. TRT1 dizisinde dram git gide artıyor. Oyunculuk performansları da şahane ve izleyiciler, her sahneyi soluksuz izliyor…

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