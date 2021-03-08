Benim Adım Melek'te ayrılık gelişmesi!

TRT1 ekranlarında izleyicilerle Çarşamba akşamları buluşmakta olan Benim Adım Melek dizisinde Nehir Erdoğan ile Kutsi, başrolde başarılı performansları ile göz doldurmaya devam ediyor. Dizinin hikayesinde ise dramın ağırlığı tüm izleyenlerin yüreklerini yakıyor.

Melek ve Halil bir türlü evlenemedi. Önlerine çıkan engel Alpay oldu… Şimdi Alpay çok daha güçlü bir konumda… Kaan Çakır’ın başarıyla canlandırdığı Alpay, Halil’den dayak yedikten sonra hastanede kendine geldi. Seyit Ali’den de Halil’in kurtuluşu için konağı istiyor.

Seyit Ali, konağı Alpay’a verecek mi? Halil ise mahkemeyi bekliyor. Mahkeme sırasında büyük bir gerçek ortaya çıkacak… Melek’in donörü Alpay değil… Yani, yaptıkları anlaşma geçersiz… Bu durum sonunda ortaya çıktı.

Bir başka gelişme ise Kenan karakterinin Alpay’a karşı verdiği mücadelede önüne çıkan büyük engel. Kenan ölüm ile burun buruna. Bir karakter daha mı diziden ayrılıyor? Alpay tarafından ölüm emri verilen Kenan karakterini Kadim Yaşar canlandırıyor.

Benim Adım Melek dizisinde bir ayrılık daha mı yaşanacak? Kenan karakteri hikayeye veda mı edecek? Bu sorular yanıt bekliyor.

10 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan Benim Adım Melek 56.bölümünde Ömer, eve asla dönmeyeceğini söylüyor.

Dizinin kötü adamı Alpay’ın yaptıkları yanına kar mı kalacak? Halil serbest kalabilecek mi? Seyit Ali konağı verdi me? Dizi hayranları en çok da bu sorunun yanıtını bekliyor.