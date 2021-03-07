Benim Adım Melek dizisinin karakteri gündeme oturdu

Çarşamba akşamları TRT1’de ekrana gelen Benim Adım Melek dizisi, kemikleşmiş bir izleyici kitlesi ile yoluna devam ediyor. Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin yer aldıkları TRT1’de yayınlanan dizide, Zeyno Eracar’ın hayat verdiği Zümrüt karakteri, izleyiciye her hafta sinir krizi geçirtiyor! Bu hafta 56. bölümü yayınlanacak dizide Zümrüt yine izleyenleri çıldırtacak tavırlar sergileyecek.

Dizide Rabia Soytürk’ün oynadığı Defne’nin Zümrüt’ün yaptıkları yüzünden evi terketmesi de hüzünlü anlara sahne olacak. Zümrüt’ün Defne’yi kovması ile birlikte göz yaşları içinde bir sahneye tanıklık edecek izleyiciler. Tabiii bu arada Zümrüt’e de öfke büyüyecek!

Ömer ve Defne’nin düğününden sonra bir türlü mutluluğu yakalayamamalarının en büyük nedeni olan Zümrüt, bu kez hiç beklemediği bir kararla sarsılacak ve Ömer de Defne’nin gitmesiyle konaktan ayrıldığını söyleyecek.

Melek’in de peşinden ayrılmayan Zümrüt’ün yaptıkları, dizinin izleyenlerini her hafta çileden çıkarmakta. Ekran başında diziyi izleyenler, Zümrüt’e öfkelense de aslında dizinin heyecan yaşatan kısmı o. Kimi izleyiciler durumu algılayıp Zümrüt’ün hareketlerine gülerken, kimileri de sosyal medyada tiye alıyor.

Zeyno Eracar, başarılı oyunculuğu ile Zümrüt’ü o kadar güzel oynuyor ki izleyicinin bu tepkisi de aslında oyuncunun karakteri güçlü bir şekilde oynamasından geliyor.

Başarılı oyuncu, Eracar, hem vücut dili, hem ses tonlaması hem de tavırlarıyla Antepli Zümrüt olarak müthiş bir iş çıkarıyor. Tabii bu durumda Zümrüt’ün de bu kadar baskın bir karakter olması, dizinin en dikkat çeken isimlerinden birisi yapıyor onu.

Her hafta izleyiciye Zümrüt ekran başında saç baş yoldururken, bazı sahneleri ise dillere düşüyor. Bazı izleyiciler ise Zümrüt’e olan kızgınlıklarını sosyal medyada dile getirmeye devam ediyor…