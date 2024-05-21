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Medya Beni yak kendini yak her şeyi yakma! Erdoğan, en başta "yanındayız" diyenlerin desteğini "net, somut, kılçıksız" görmeyi hak etmiyor mu?
Medya

Beni yak kendini yak her şeyi yakma! Erdoğan, en başta "yanındayız" diyenlerin desteğini "net, somut, kılçıksız" görmeyi hak etmiyor mu?

Yeniakit Publisher
2024-05-21 11:30:00 -
Beni yak kendini yak her şeyi yakma! Erdoğan, en başta "yanındayız" diyenlerin desteğini "net, somut, kılçıksız" görmeyi hak etmiyor mu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin siyasette yumuşamaya ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Serkan Fıçıcı, Erdoğan'ın bu yaklaşımını ve Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik zorlukları değerlendirdi. Ülkenin karşı karşıya olduğu sosyal ve ekonomik sorunlar üzerine çözüm önerileri sunan Fıçıcı, "Erdoğan, tecrübeli kaptan... Herkesin 'bitti' dediği yerde 'yeniden başlamanın kitabını' yazdı, ders niyetine okuttu. En başta 'yanındayız' diyenlerin desteğini 'net, somut, kılçıksız' görmeyi hak etmiyor mu?" diye sordu. Fıçıcı, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin siyasette yumuşamaya ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Serkan Fıçıcı, Erdoğan'ın bu yaklaşımını ve Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik zorlukları değerlendirdi. Ülkenin karşı karşıya olduğu sosyal ve ekonomik sorunlar üzerine çözüm önerileri sunan Fıçıcı, "Erdoğan, tecrübeli kaptan... Herkesin 'bitti' dediği yerde 'yeniden başlamanın kitabını' yazdı, ders niyetine okuttu. En başta 'yanındayız' diyenlerin desteğini 'net, somut, kılçıksız' görmeyi hak etmiyor mu?" diye sordu. Fıçıcı, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı şekilde tekrarladığı "Türkiye'nin siyasette yumuşamaya ihtiyacı var" yaklaşımında anlaşılmaz bir taraf yok. Seçim süreçleri tamamlandı. Millet kararını verdi. Şimdi çalışma, üretme, eksikleri tamamlama, yenilenme, tazelenme zamanı...

***

Huzur, güven, istikrar...
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Yatırım, üretim, istihdam...

İhracat ve turizm gelirlerini katlayabilmek.

Enflasyonun kafasını koparabilmek.

Vakti, enerjiyi, imkan ve kabiliyetleri daha kaliteli sağlık, eğitim, adalet ve emniyet hizmetleri için seferber kılabilmek.

Savunma alanında "kendine tamamen yetebilir olma" hedefi için gereken "altın değerindeki 4 yılı" boş, beleş, kısır tartışmalarla heba etmemek...

Soralım.

Bunlar "kişisel" önceliklerimizden değersiz mi?

***

Yaşadık, gördük.

Pandemi, küresel ekonomik kriz, etraftaki savaşlar, çatışmalar...

Zorun da zoruyla karşılaştık.

İçeride seçim süreçlerinin getirdiği yük, depremlerin doğurduğu "104 milyar dolarlık" büyük maliyet...

Kolay iş değil.

Bütün bunların getirdiği "olağan memnuniyetsizliği" taşımaya hangi omuz dayanabilir?

Ne yapalım?

"Toparlanma çabalarını dağıtmaktan" başka bir şey yapmadığımızı fark etmeyelim mi?

İnadımız inat!

Bu mu?

"Ben kendi hesabıma bakarım" havasını "bütün zorlukları ve çelişkileriyle birlikte bütünü yönetme" makamındakilere dayatmayı "kahramanlık" mı sayalım?

***

Bir tarafta Türkiye'nin güncel gerçekleri...

Diğer tarafta el aleme karşı "kişisel tutarlılığımızın görünürlüğünü sürdürme" ısrarı...

Her şey ama her şey değişse de...

Hayatın olağan akışı "gerekli olanı" gözümüze, gözümüze soksa da...

Millet "verdiği geçici görevlendirme yetkisinin" karşılığını almak istese de...

Aksi çabalara "ödenmesi mümkün olmayan faturalar" kesse de...

Siyasetin karşısına geçip "Beni yak, kendini yak, her şeyi yak" şarkısını mı söyleyelim?

***

Erdoğan, tecrübeli kaptan...

Siyaset denizinde hangi rüzgarın, nereden, nasıl eseceğini, ne getirip, ne götüreceğini herkesten daha iyi biliyor.

Rotasını hep "milletiyle birlikte" belirledi.

Çoğu zaman "yalnız" yürüdü.

Gücünü "sevenlerinin dualarından" aldı.

Eleştirildiği hangi konu varsa hepsinde "haklı" çıktı.

Herkesin "bitti" dediği yerde "yeniden başlamanın kitabını" yazdı, ders niyetine okuttu.

Muhaliflerinin bile itiraz edemediği bu gerçeklere rağmen en başta "yanındayız" diyenlerin desteğini "net, somut, kılçıksız" görmeyi hak etmiyor mu?"

 

 

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Yorumlar

Vahap Kakyoncu

Kim ne derse desin Durumu bozuk olan çok az bir kesim var o da alt gurup emekliler işte hata bu ve benzeri bir kaç olay yoksa çoğunun hele hele memurun işi tıkırında gerisi boş laf konuş dur, yine Tayyip yine tayyip tabii haksızlığı da belirterek körü körüne destek müslümana yakışmaz.Karşı tarafa yani muhalefete baktığın zaman İyi ki varsın Reis dememenin imkanı yok.

Selami acet

Memur emeklisi çift yönlü mafur oldu,acilen memur emeklisinin hakkı olan seyyanen 12000tl verilmelidir.emekli aylık bağlama oranı %78 iken %45 lere düşmüştür. Kaş yapayım derken göz çıkarılmış ve yerel secim kaybedilmistir.ama hala anladıklarına inanmıyorum reis şimşekgilleti dinlediği sürece akp bir kaç yıla dağılır vesselam..
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