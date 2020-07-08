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Spor

Benfica sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Benfica, Bruno Lage'den boşalan teknik direktörlük görevi için Nelson Verissimo ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:35:00 -
Benfica sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet

Benfica Kulübü, 43 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Verissimo'nun 2019-2020 sezonu sonuna kadar takımın başında kalacağını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 5 maçta bir galibiyet alabilen Benfica, teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırmıştı. Benfica, hafta sonu Lage'nin yardımcılarından Verissimo'nun yönetiminde çıktığı maçta Boavista'yı sahasında 3-1 mağlup etmişti.

Ligde son 4 haftaya girilirken 67 puana sahip Benfica, lider Porto'nun 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

 

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