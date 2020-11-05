Benefit Süt Toplama Merkezi kapatıldı mı? Benefit Süt Toplama Merkezi kimin?
Süt banyosu yapan Uğur Turgut kimdir? Sosyal medya platformu TikTok’da paylaşılan süt banyosu tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Konya’da olduğu öğrenilen Benefit Süt Toplama Merkezi çalışanlardan Uğur Turgut, ekmeğini yediği süt fabrikasındaki kazanın içerisine girerek süt banyosu yaptı. Bu görüntüleri de TikTok da paylaştı. Benefit Süt Toplama Merkezinde yaşanan süt banyosu rezaletine Bakanlık el attı. Peki Benefit Süt Toplama Merkezi hangi marka? Benefit Süt Toplama Merkezi nerede? Benefit Süt Toplama Merkezi kime süt veriyor? Benefit Süt Toplama Merkezi kimin? Benefit Süt Toplama Merkezi kapatıldı mı?
TikTok rezaleti bu kez Konya’da bulunan Benefit Süt Toplama Merkezinde yaşandı. Süt fabrikasında çalışan Uğur Turgut, süt kazanına girerek banyo yaptığı anların kaydetti ve bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Rezalet sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Süt banyosu rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezine ilişkin internette de aramalar hız kazandı. Peki Benefit Süt Toplama Merkezi kimin? Süt Toplama Merkezi kime süt veriyor?
Skandal görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iş yeri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı üzerine kapatıldı. Görüntülerin ardından süt toplama merkezinde denetim yapan Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, iş yeri hakkında 4 yasal işlem uyguladıklarını belirtti.
Konya Ticaret Odası kayıtlarına göre, Benefit süt toplama merkezi bilgileri: