Benefit Süt Toplama Merkezi kapatıldı mı? Benefit Süt Toplama Merkezi kimin?

Süt banyosu yapan Uğur Turgut kimdir? Sosyal medya platformu TikTok’da paylaşılan süt banyosu tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Konya’da olduğu öğrenilen Benefit Süt Toplama Merkezi çalışanlardan Uğur Turgut, ekmeğini yediği süt fabrikasındaki kazanın içerisine girerek süt banyosu yaptı. Bu görüntüleri de TikTok da paylaştı. Benefit Süt Toplama Merkezinde yaşanan süt banyosu rezaletine Bakanlık el attı. Peki Benefit Süt Toplama Merkezi hangi marka? Benefit Süt Toplama Merkezi nerede? Benefit Süt Toplama Merkezi kime süt veriyor? Benefit Süt Toplama Merkezi kimin? Benefit Süt Toplama Merkezi kapatıldı mı?