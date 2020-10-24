Ben tek siz hepiniz! Ermeni güruh neye uğradığını şaşırdı

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Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Kahraman Azerbaycan ordusu dört koldan ilerleyişini sürdürürken cephede perişan olan Ermeni güçleri adeta fare gibi kaçacak delik arıyor. Dağlık Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan paçayı kurtarmak için lobileri aracılığıyla dünya ülkelerine Azerbaycan'ı durdurmaları için çağrıda bulunuyor.

Son olarak ABD'de yaşayan Ermeniler Azerbaycan'ı protesto etmek için ABD Dışişleri Bakanlığı'nın önünde toplandı. Ellerine Ermeni bayraklarını alan grup sloganlar atarak küstah bir şekilde ABD'nin Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi durdurmasını istedi. Ermenilerin taşıdığı pankartlarda "Aliyev'i durdurun o Ermenileri öldürüyor", "Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi durdurun" şeklinde yazıların yer aldığı görüldü.

Bu sırada bir Azerbaycanlı eline bayrağını alarak aslanlar gibi Ermeni grubun karşısına tek başına dikildi. Azerbaycanlı adamın cesareti karşısında şok olan Ermeni grup hiçbirşey yapamadı. Azerbaycanlı adamın bu hareketi büyük takdir toplarken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan cephede Azerbaycan ordusunun karşısına çıkamayan Ermenilerin bu tarz eylemlere başvurması ne kadar yüreksiz ve korkak bir millet olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.