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Gündem Ben tek siz hepiniz! Ermeni güruh neye uğradığını şaşırdı
Gündem

Ben tek siz hepiniz! Ermeni güruh neye uğradığını şaşırdı

Azerbaycan'ı protesto etmek için ABD Dışişleri Bakanlığı'nın önünde toplanan Ermeni bir grup hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Azerbaycanlı bir adam eline bayrağını alarak Ermeni grubu tek başına protesto etti. Azerbaycanlı adamın cesareti karşısında şaşkına dönen Ermeni grup yerinden dahi kımıldayamadı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 14:05:00 -

 yeniakit.com.tr 

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Kahraman Azerbaycan ordusu dört koldan ilerleyişini sürdürürken cephede perişan olan Ermeni güçleri adeta fare gibi kaçacak delik arıyor. Dağlık Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan paçayı kurtarmak için lobileri aracılığıyla dünya ülkelerine Azerbaycan'ı durdurmaları için çağrıda bulunuyor.

Son olarak ABD'de yaşayan Ermeniler Azerbaycan'ı protesto etmek için ABD Dışişleri Bakanlığı'nın önünde toplandı. Ellerine Ermeni bayraklarını alan grup sloganlar atarak küstah bir şekilde ABD'nin Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi durdurmasını istedi. Ermenilerin taşıdığı pankartlarda "Aliyev'i durdurun o Ermenileri öldürüyor", "Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi durdurun" şeklinde yazıların yer aldığı görüldü.

Bu sırada bir Azerbaycanlı eline bayrağını alarak aslanlar gibi Ermeni grubun karşısına tek başına dikildi. Azerbaycanlı adamın cesareti karşısında şok olan Ermeni grup hiçbirşey yapamadı. Azerbaycanlı adamın bu hareketi büyük takdir toplarken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan cephede Azerbaycan ordusunun karşısına çıkamayan Ermenilerin bu tarz eylemlere başvurması ne kadar yüreksiz ve korkak bir millet olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Nur

Birde ne dediğini anlasaydık akit bir alt yazı koymak çok mu zor acaba
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