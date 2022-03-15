'Ben olsam böyle yaparım' Bu hafta altın almayı düşünenler dikkat

Ekonomist Hatice Kolçak, altın ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Alım-satım yapmayı düşünenleri yakından ilgilendiren değerlendirmelerde bulunan Kolçak, YouTube açıklamasında şunları söyledi:

Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı öncesi piyasalar, FED'i fiyatlamaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşından çok piyasalar, bu hafta ağırlıklı olarak FED'i fiyatlıyor.

Amerika'daki 10 yıllık tahvil fazilerinde sert bir yükseliş var. 2.17'leri gördü yani 2'lerin üzerine çıktı. 10 yıllık tahvillerde bu denli yükseliş olması altında düşüşlere neden oluyor, ons tarafında.

FED faiz artıracak 0,25 oranında bu da altında satış getiriyor. Zaten altında geri çekilme olma ihtimalinden bahsemiştim.

Alım yapmayı düşünenler var, dibi bilmediğimiz için bu hafta kademeli alımlarla bu düşüşlerden faydalanabilir. Her kademeden cuma gününe kadar alım olabilir. Dibin dibini bilmiyoruz.

Gram altında bizim Merkez Bankası'nın alacağı karar etkili olacak. Alım yapmak zorundaysam cuma gününe kadar her kademeden alım yaparım. Çünkü dediğim gibi dibin dibini bilmiyoruz. O yüzden her alımdan alımı size tavsiye ediyorum.