Ben insan değilim diye bağırıyor! Gazze’deki kanser hastalarının Türkiye getirilmesine itiraz etti Sen ne biçim bir mahluksun Fatih Altaylı?

İnsanlıktan nasibini alamamış gazeteci bozuntusu Fatih Altaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirileceğine yönelik açıklamasıyla ilgili

“Kendi hastalarımıza bile gerekli tedaviler uygulanamazken Gazze’den hasta getirilmesi, millete hakarettir” sözleriyle insanlıktan nasibini almadığını bir kere daha kanıtladı. Türkiye’deki sağlık sistemini bahane ederek vicdansız bir çağrıda bulunan Altaylı, Türkiye’nin Gazze’deki mazlumların sağlık ihtiyaçlarını sağlayabilecek gücü olduğunu biliyor.

Yani Gazze'deki kanser hastaları Türkiye'ye geldi diye Türkiye'deki kimse tedavisinden mahrum kalmayacak. Ancak Türkiyelileri kendileri ile başka kimseler arasında tercih yapmaya zorlayarak aslında bir ikilem ortaya çıkartma derdinde. Herkesi kendisi gibi ahlak yoksunu zanneden Altaylı bu sayede Filistin duyarlılığını baltalamak istiyor. Defalarca vurguladığımız üzere sayısız dezenformasyon ve yalanın üreticisi olan Fatih Altaylı hakkında hukukun hiçbir adım atmaması rezaleti büyütüyor. Sessizlikten güç alan Altaylı ise mazlumları hedef göstererek zalimlerin ekmeğine yağ sürmeye devam ediyor!