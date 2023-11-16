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Gündem Ben insan değilim diye bağırıyor! Gazze’deki kanser hastalarının Türkiye getirilmesine itiraz etti Sen ne biçim bir mahluksun Fatih Altaylı?
Gündem

Ben insan değilim diye bağırıyor! Gazze’deki kanser hastalarının Türkiye getirilmesine itiraz etti Sen ne biçim bir mahluksun Fatih Altaylı?

Yeniakit Publisher
2023-11-16 13:09:00 - 2023-11-16 13:12:21
Ben insan değilim diye bağırıyor! Gazze’deki kanser hastalarının Türkiye getirilmesine itiraz etti Sen ne biçim bir mahluksun Fatih Altaylı?

Nerede mazlumlara yönelik bir saldırganlık varsa Fatih Altaylı orada kendini vazifelendiriyor. İnsanı insanlığın çıkartacak şeref ve ahlak yoksunu işlerde Türkiye basınında Fatih Altaylı’nın müstesna bir yeri var… Mültecileri düzenli aralıklarla hedef göstererek nefret söylemleri üreten Altaylı şimdi ise kafayı Gazze’deki mazlumlara takmış durumda.

İnsanlıktan nasibini alamamış gazeteci bozuntusu Fatih Altaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirileceğine yönelik açıklamasıyla ilgili  

“Kendi hastalarımıza bile gerekli tedaviler uygulanamazken Gazze’den hasta getirilmesi, millete hakarettir” sözleriyle insanlıktan nasibini almadığını bir kere daha kanıtladı. Türkiye’deki sağlık sistemini bahane ederek vicdansız bir çağrıda bulunan Altaylı, Türkiye’nin Gazze’deki mazlumların sağlık ihtiyaçlarını sağlayabilecek gücü olduğunu biliyor.

Yani Gazze'deki kanser hastaları Türkiye'ye geldi diye Türkiye'deki kimse tedavisinden mahrum kalmayacak. Ancak Türkiyelileri kendileri ile başka kimseler arasında tercih yapmaya zorlayarak aslında bir ikilem ortaya çıkartma derdinde. Herkesi kendisi gibi ahlak yoksunu zanneden Altaylı bu sayede Filistin duyarlılığını baltalamak istiyor. Defalarca vurguladığımız üzere sayısız dezenformasyon ve yalanın üreticisi olan Fatih Altaylı hakkında hukukun hiçbir adım atmaması rezaleti büyütüyor. Sessizlikten güç alan Altaylı ise mazlumları hedef göstererek zalimlerin ekmeğine yağ sürmeye devam ediyor!

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Yorumlar

kanuni

o yaratık bızden deyıl kanı ırkı turk deyıl musluman deyıl

kadir

innsanmı ki
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