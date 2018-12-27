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"Ben Hızır'ım" diyen dolandırıcı salıverildi

Nevşehir'de, kendisinin 'Hızır Aleyhisselam' olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan M.D., polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

27 Aralık 2018 Perşembe 21:46
"Ben Hızır'ım" diyen dolandırıcı salıverildi

Atatürk Bulvarı ile banka şubelerinin bulunduğu bölgelerde dolaşıp, kendisinin 'Hızır Aleyhisselam' olduğunu söyleyerek 'hayır işlemek' vaadi ile vatandaşlardan para talep eden M.D., polis tarafından takibe alındı.

SERBEST KALDI

Kendisine verilecek para karşılığında şükür ve dua alınacağını, para vermeyenin ise helak olacağını söyleyen M.D., bir iş yerinden bin 440 lira para ve 520 lira değerinde 3 çift ayakkabı aldı.

Harekete geçen polisler, M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 21:46
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