Ben Gvir adlı hayvandan itiraf: Hapishaneleri 'cehenneme' çevirdik

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, ağırlaştırılan hapishane şartlarıyla övünerek bunun "caydırıcı" olduğunu savundu. B'Tselem raporu ise cezaevlerindeki sistematik işkence, istismar ve açlık politikasını belgeledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, ağırlaştırılan hapishane şartlarıyla övünerek bunun "caydırıcı" olduğunu savundu. B'Tselem raporu ise cezaevlerindeki sistematik işkence, istismar ve açlık politikasını belgeledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Filistinli tutuklulara yönelik uyguladıkları insanlık dışı şartları itiraf ederek, bu durumun bir "caydırıcılık unsuru" olduğunu öne sürdü. İsrail radyosuna konuşan Ben Gvir, Şin Bet (İsrail İç İstihbarat Servisi) Başkanı David Zini'nin kendisine, "Filistinliler Ben Gvir'in hapishanelerine girmekten korkuyor, orası onlar için bir cehennem" dediğini aktardı.

 

Yeraltında İşkence Kampları

Ben Gvir'in "cehennem" itirafı, İsrail insan hakları örgütü B'Tselem'in Ocak 2026 tarihli raporuyla somutlaştı. Rapora göre İsrail hapishaneleri, sistematik işkence merkezlerine dönüştü. Özellikle Ayalon Hapishanesi'nde Ben Gvir'in emriyle yeniden açılan ve tamamen yeraltında bulunan, güneş ışığı almayan "Rakevet" kanadı, işkence ve aşağılamanın sembolü haline geldi.

Raporda, Ekim 2023 ile Aralık 2025 arasında İsrail hapishanelerinde en az 84 Filistinli esirin (bazı kaynaklara göre 94) işkence, tıbbi ihmal ve açlık nedeniyle şehit olduğu belirtildi. İşkence yöntemleri arasında cinsel saldırı, elektrik verme, köpeklerle saldırı ve aç bırakma gibi uygulamalar yer alıyor. Eylül 2025 verilerine göre İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 48'i kadın olmak üzere toplam 10 bin 863 Filistinli bulunuyor.

